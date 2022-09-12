Правительство Москвы передало в федеральную собственность здание для РЭУ имени Плеханова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы передало в федеральную собственность инженерное здание для Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что был передан инженерный объект на Нежинской улице, дом 7, строение 5. Это сооружение площадью почти тысячу квадратных метров обслуживает находящиеся рядом учебные корпуса и студенческое общежитие.

Как поясняется в материале, чтобы инвестировать в здание средства из федерального бюджета, оно было передано в собственность РФ.

В свою очередь, руководитель ТУ Росимущества в Москве Антон Колегов пояснил, что это даст возможность в полном объеме обеспечить бесперебойную работу инженерных систем зданий учебных корпусов и общежитий.

Ранее сообщалось, что участок бывшей промзоны Северянин площадью более 15 гектаров реорганизуют по проекту комплексного развития территорий. Ефимов рассказал, что участок промзоны находится с восточной стороны железнодорожных путей Ярославского направления МЖД, между улицами Енисейской и Летчика Бабушкина.

До этого заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что более 700 объектов социальной сферы построили в Москве за 12 лет. По его словам, в ближайшие пять лет планируется возвести еще 320–330 соцобъектов.

Он добавил, что в ближайшие два года завершится строительство 23 объектов.

