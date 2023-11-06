06 ноября, 22:15Общество
Днем 6 ноября температура в Москве поднялась на 7 градусов выше нормы
Воздух в Москве 6 ноября прогрелся до +11 градусов, что на 7 пунктов выше нормы. По прогнозам синоптиков, в ночь на 7 число температура в столице опустится не сильно.
Синоптики объясняют – тепло в столичный регион пришло из других стран. Продолжение такой температуры будет и 7 и 8 будет ноября.
В последнее десятилетние ноябрь чаще отличался аномальным теплом, чем температурой ниже нуля.
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