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06 ноября, 22:15

Общество

Днем 6 ноября температура в Москве поднялась на 7 градусов выше нормы

Днем 6 ноября температура в Москве поднялась на 7 градусов выше нормы

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В Москве установилась аномально теплая для ноября погода

Аномально теплую погоду установили в Москве 6 ноября

Воздух в Москве 6 ноября прогрелся до +11 градусов, что на 7 пунктов выше нормы. По прогнозам синоптиков, в ночь на 7 число температура в столице опустится не сильно.

Синоптики объясняют – тепло в столичный регион пришло из других стран. Продолжение такой температуры будет и 7 и 8 будет ноября.

В последнее десятилетние ноябрь чаще отличался аномальным теплом, чем температурой ниже нуля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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