Жителей столицы предупредили о порывистом ветре 5 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, 5 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Жителям столицы порекомендовали соблюдать внимательность на городских улицах, а также не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

По словам специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, 5 ноября в Москве обусловится теплый сектор циклона. Сильные ветры южных румбов принесут аномальное тепло в столичный регион.

Тишковец считает, что вероятен повтор рекордного показателя 2019 года. Тогда московские метеорологи зафиксировали температуру воздуха плюс 12,9 градуса.



"В Москве облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 11–13 градусов, по области плюс 9–14 градусов. Ветер южный 6–11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба", – сообщил специалист в своем телеграм-канале.

Кроме того, 5 ноября будет наблюдаться умеренная солнечная активность и неустойчивое геомагнитное поле, заключил Тишковец.

До этого в центре погоды "Фобос" заявили, что обновление температурных максимумов может произойти 5 ноября в Центральной России. Специалисты ожидают, что столбики термометров покажут значения выше климатической нормы.

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