Собянин рассказал, как служба занятости Москвы помогает с поиском работы

Уже 500 тысяч москвичей нашли работу с помощью службы занятости, начиная с 2019 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Четыре года назад службу реформировали. Специалисты стали индивидуально подходить к потребностям и талантам каждого, кто к ним обращается. Особое внимают уделяют тем, кому найти работу сложнее всего – это люди старшего возраста, мамы маленьких детей и молодежь.

В итоге 40% трудоустроенных в этом году – именно молодые специалисты, а каждый пятый из общего числа – старше 50 лет. Кроме того, доля матерей, которые смогли в этом году найти работу превысила 17%.

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