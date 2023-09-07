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07 сентября, 12:45

Общество

Собянин рассказал, как служба занятости Москвы помогает с поиском работы

Собянин рассказал, как служба занятости Москвы помогает с поиском работы

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Уже 500 тысяч москвичей нашли работу с помощью службы занятости, начиная с 2019 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Четыре года назад службу реформировали. Специалисты стали индивидуально подходить к потребностям и талантам каждого, кто к ним обращается. Особое внимают уделяют тем, кому найти работу сложнее всего – это люди старшего возраста, мамы маленьких детей и молодежь.

В итоге 40% трудоустроенных в этом году – именно молодые специалисты, а каждый пятый из общего числа – старше 50 лет. Кроме того, доля матерей, которые смогли в этом году найти работу превысила 17%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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