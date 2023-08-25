Трудоустройство россиян младше 18 лет могут упростить

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Владимир Путин по итогам планерного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" поручил рассмотреть возможность упростить условия трудоустройства граждан России младше 18 лет. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопросы о реализации мероприятий, направленных на содействие занятости и стимулирование к трудоустройству (в том числе для выполнения временных работ) граждан в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, включая предоставление льгот работодателям при приеме на работу таких граждан и упрощение приема на работу граждан в возрасте до 18 лет", – отмечается в сообщении.

Российский президент направил поручение правительству РФ совместно с Агентством стратегических инициатив. Доклад должен быть представлен до 1 ноября 2023 года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что около 120 тысяч молодых специалистов смогли найти работу при поддержке московской службы занятости за 4,5 года, большинство из них были трудоустроены в компании сферы услуг, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, транспортно-логистической отрасли, а также IT-сектора.

По словам Раковой, в 2023 году ряд промышленных предприятий столицы, банки, известные розничные сети, маркетплейсы и лидеры транспортной отрасли начали активно нанимать молодых специалистов.



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