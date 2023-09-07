Собянин рассказал, как служба занятости Москвы помогает с поиском работы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Полмиллиона жителей столицы смогли трудоустроиться благодаря помощи службы занятости с начала 2019 года. Сергей Собянин рассказал об этом в своем телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, в Москве была проведена реформа службы занятости. По его словам, новый подход подразумевает учет индивидуальных потребностей и способностей граждан, которые ищут работу.

Кроме того, поддержка была оказана и тем категориям, которым сложнее трудоустроиться, подчеркнул Собянин. Речь идет о мамах с детьми, представителях старшего поколения и молодежи.

"40% из числа трудоустроенных в 2023 году – молодые специалисты. Каждый пятый соискатель, получивший работу через службу занятости, – старше 50 лет. Доля трудоустроенных мам в этом году превышает 17% – это каждый шестой соискатель", – уточняется в публикации мэра столицы.

Гражданам всегда готовы помочь с подбором вакансий в центрах "Моя работа", "Моя карьера" или в территориальных офисах трудоустройства.

Ранее Владимир Путин по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" поручил рассмотреть возможность упростить условия трудоустройства граждан России младше 18 лет. Доклад должен быть представлен до 1 ноября 2023 года.

До этого заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что около 120 тысяч молодых специалистов смогли найти работу при поддержке московской службы занятости за 4,5 года.



Марафон трудоустройства состоялся в Гостином Дворе на МУФ-2023