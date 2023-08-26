В ГД подготовили проекты о поддержке работодателей при трудоустройстве молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Государственной думе подготовили проекты о поддержке работодателей при трудоустройстве молодежи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.

"Снизить налоговые выплаты для работодателей при трудоустройстве несовершеннолетних до 7,6%. Соответствующий законопроект готов, планируем его вносить в Государственную думу", – отметил Метелев.

Политик уточнил, что комитет по молодежной политике уже подготовил и направил в правительство на заключение проект о льготах для работодателей, которые внедрят у себя институт наставничества для молодых специалистов.

Ранее Владимир Путин по итогам планерного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" поручил рассмотреть возможность упростить условия трудоустройства граждан России младше 18 лет. Доклад должен быть представлен до 1 ноября 2023 года.

До этого заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что около 120 тысяч молодых специалистов смогли найти работу при поддержке московской службы занятости за 4,5 года, большинство из них были трудоустроены в компании сферы услуг, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, транспортно-логистической отрасли, а также IT-сектора.



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