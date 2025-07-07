Собянин: до конца года в Москве откроется еще пять центров женского здоровья

В Москве открыли шесть новых центров женского здоровья. Об открытии еще шести медучреждений объявил Сергей Собянин. До конца года в столице заработают еще пять центров, и их общее количество достигнет шестнадцати.

Все они работают по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи и полностью интегрированы в крупнейшие городские клиники. Женщины теперь могут получить весь спектр обследований и консультаций в одном месте.

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