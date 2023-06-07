Сергей Собянин поздравил московских рестораторов с профессиональным праздником. Представители отрасли, которые внесли наибольший вклад в ее развитие, получили награды от мэра.

Так, один из предпринимателей получил знак отличия "За безупречную службу городу Москве", а шеф-повару одного из столичных ресторанов присвоили звание "Почетный работник торговли и сферы услуг". Большой группе специалистов была объявлена официальная благодарность главы города.

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