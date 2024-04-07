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07 апреля, 18:30

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Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции депо "Красная Пресня"

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции депо "Красная Пресня"

Новости часа: 115 тыс участников программы реновации используют сервис для переезда

Сергей Собянин: депо "Красная Пресня" Кольцевой линии метро исполнилось 70 лет

Собянин: в столичных библиотеках работают порядка двух тысяч досуговых кружков

Собянин: производство машин и оборудования в Москве за 5 лет выросло в 5 раз

Собянин: помощь города при переезде по реновации получили 115 тыс человек

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о реконструкции Московского ипподрома

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Специалисты завершили обновление фасада здания электродепо "Красная Пресня". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В прошлом месяце в столичном метро появилось еще 160 новых аппаратов по продаже еды и напитков. Это информация портала мэра и правительства Москвы.

По программе реновации в столичном районе Перово появился новый дом с подземным паркингом, отмечается на сайте мэра города.

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