Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции депо "Красная Пресня"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Специалисты завершили обновление фасада здания электродепо "Красная Пресня". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В прошлом месяце в столичном метро появилось еще 160 новых аппаратов по продаже еды и напитков. Это информация портала мэра и правительства Москвы.



По программе реновации в столичном районе Перово появился новый дом с подземным паркингом, отмечается на сайте мэра города.



