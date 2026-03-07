Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2 на юге Москвы

В Москве стартовал сложный этап строительства пролетного строения путепровода через МЦД-2, который находится на границе районов Бирюлево Восточное и Царицыно, рассказал Сергей Собянин в МАХ.

Мэр столицы отметил, что новое сооружение является частью проекта дополнительного участка МСД. В настоящее время путепровод готов наполовину. Он свяжет Липецкую улицу со скоростным диаметром.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

