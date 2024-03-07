Собянин: основные работы по станции метро "Новаторская" завершим в этом году

Основные работы по строительству станции метро "Новаторская" завершат до конца 2024 года. Она готова более чем на 80%.

Как отметил Сергей Собянин в своем блоге, станция станет ключевым пересадочным узлом новой Троицкой линии, поскольку именно на "Новаторской" линия будет пересекаться с БКЛ. Также мэр столицы напомнил, что новая радиальная линия протяженностью 43 километра будет состоять из 17 станций.

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