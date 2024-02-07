Новости часа: Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва планирует привести в порядок почти 20 общественных пространств в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Россия планирует построить пять высокоскоростных железнодорожных магистралей из Москвы. Об этом рассказал министр транспорта Виталий Савельев.

Высота сугробов в Москве может приблизиться к 60 сантиметрам. Такой прогноз дал Гидрометцентр.