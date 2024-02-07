Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 16:00

Общество

Новости часа: Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Новости часа: Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин упростил доступ в городской реестр стартапам и технологичным компаниям

Новости часа: стартапам станет легче получить доступ к городским мерам поддержки

Сергей Собянин рассказал о катках и лыжных трассах в парках Москвы

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Новости часа: на северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин: на северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва планирует привести в порядок почти 20 общественных пространств в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Россия планирует построить пять высокоскоростных железнодорожных магистралей из Москвы. Об этом рассказал министр транспорта Виталий Савельев.

Высота сугробов в Москве может приблизиться к 60 сантиметрам. Такой прогноз дал Гидрометцентр.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствотранспортобществопогодавидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика