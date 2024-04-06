06 апреля, 13:35Новости
Собянин рассказал о работе аварийно-спасательных бригад столичных служб
Аварийно-спасательные бригады столичных служб готовы в любую минуту прийти на помощь москвичам, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что специалисты регулярно проходят обучение и подтверждают свою квалификацию.
В столице круглосуточно дежурят и помогают людям сотрудники Мосгаза, за подачу тепла в здания отвечают работники МОЭК, а за электроснабжением следит компания "Россети Московский регион". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.