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06 апреля, 13:35

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Собянин рассказал о работе аварийно-спасательных бригад столичных служб

Собянин рассказал о работе аварийно-спасательных бригад столичных служб

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Аварийно-спасательные бригады столичных служб готовы в любую минуту прийти на помощь москвичам, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что специалисты регулярно проходят обучение и подтверждают свою квалификацию.

В столице круглосуточно дежурят и помогают людям сотрудники Мосгаза, за подачу тепла в здания отвечают работники МОЭК, а за электроснабжением следит компания "Россети Московский регион". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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