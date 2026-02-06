06 февраля, 12:45Мэр Москвы
Сергей Собянин: в Очаково-Матвеевском появится новая школа
Во всех районах Москвы одновременно с жильем возводят социальные объекты. В Очаково-Матвеевском вместе с ЖК инвестор строит школу на 1 000 мест. Об этом рассказал в своем канале в мессенджере МАХ Сергей Собянин.
По словам мэра, начальная школа разместится в отдельном блоке здания. На третьем этаже организуют медиатеку. В специализированных классах ученики смогут изучать естествознание и технологии по специальной программе.
