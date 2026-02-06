Форма поиска по сайту

06 февраля, 12:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в Очаково-Матвеевском появится новая школа

Сергей Собянин: в Очаково-Матвеевском появится новая школа

Во всех районах Москвы одновременно с жильем возводят социальные объекты. В Очаково-Матвеевском вместе с ЖК инвестор строит школу на 1 000 мест. Об этом рассказал в своем канале в мессенджере МАХ Сергей Собянин.

По словам мэра, начальная школа разместится в отдельном блоке здания. На третьем этаже организуют медиатеку. В специализированных классах ученики смогут изучать естествознание и технологии по специальной программе.

