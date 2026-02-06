Мэр Москвы: началась проходка правого тоннеля до станции метро "Гольяново"

Сергей Собянин дал старт проходке правого перегонного тоннеля до станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро. Новый участок от "Щелковской" до "Гольянова" планируют завершить уже через два года.

Заниматься строительством тоннеля будет специальный механизированный комплекс "Юлия" диаметром 6 метров. Комплекс уже проложил около 15 километров тоннелей Московского и Самарского метрополитена.

