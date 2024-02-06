Новости часа: услугами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 млн раз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Услугами и сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 миллионов раз за пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Впервые проголосовавшие онлайн на выборах президента получат гарантированные призы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В "Музеоне" открылась выставка, посвященная меценату Сергею Третьякову. Это данные пресс-службы Парка Горького.