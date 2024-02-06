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Новости

Новости

06 февраля, 15:00

Новости

Новости часа: услугами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 млн раз

Новости часа: услугами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 млн раз

Новости часа: в "Алабушеве" ввели три корпуса для высокотехнологичных предприятий

Новости часа: Собянин рассказал о работе ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как на столичных предприятиях используют ИИ

Собянин: нейросети стали незаменимым помощником на московских предприятиях

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Собянин: первую очередь промышленного технопарка ввели в "Алабушеве"

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Новости часа: 30 детсадов и школ введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца года

Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Услугами и сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 миллионов раз за пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Впервые проголосовавшие онлайн на выборах президента получат гарантированные призы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В "Музеоне" открылась выставка, посвященная меценату Сергею Третьякову. Это данные пресс-службы Парка Горького.

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