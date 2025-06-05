05 июня, 13:15Мэр Москвы
Сергей Собянин провел личный прием москвичей
Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. Мэр ответил на вопросы москвичей, большинство из которых касались основных направлений развития города: строительства соцобъектов, транспорта и благоустройства.
Вместе с тем жители Братеева рассказали главе города, где необходимо установить светофор, а горожане из района Соколиная гора попросили уделить внимание улучшению пешеходной зоны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.