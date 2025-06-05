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05 июня, 13:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин провел личный прием москвичей

Сергей Собянин провел личный прием москвичей

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Сергей Собянин подвел итоги Московской недели предпринимательства

Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. Мэр ответил на вопросы москвичей, большинство из которых касались основных направлений развития города: строительства соцобъектов, транспорта и благоустройства.

Вместе с тем жители Братеева рассказали главе города, где необходимо установить светофор, а горожане из района Соколиная гора попросили уделить внимание улучшению пешеходной зоны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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