Сергей Собянин провел личный прием москвичей

Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. Мэр ответил на вопросы москвичей, большинство из которых касались основных направлений развития города: строительства соцобъектов, транспорта и благоустройства.

Вместе с тем жители Братеева рассказали главе города, где необходимо установить светофор, а горожане из района Соколиная гора попросили уделить внимание улучшению пешеходной зоны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.