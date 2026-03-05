Сергей Собянин поздравил московских реставраторов с профессиональным праздником

В Москве отмечают День реставратора. Специалистов поздравил Сергей Собянин в своем личном блоге. Мэр отметил, что это знаковая дата для всех, кто связан со сбережением великого культурного наследия России.

В Москве от "гибели" за последние 15 лет спасли около 2,5 тысячи памятников. А к 2030 году планируется отреставрировать еще 700 объектов. Сейчас в работе находится уже 500 памятников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.