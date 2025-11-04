Сергей Собянин рассказал об участии московских школьников в акции "Пишу тебе, герой"

Московские школьники поучаствовали в акции "Пишу тебе, герой" ко Дню народного единства, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Мэр отметил, что юные москвичи написали военным более 15 тысяч писем.

Ученики 5–11 классов писали свои добрые пожелания на переменах между уроками. Ребята из начальных классов школы подготовили открытки и письма для своих сверстников – детей из новых регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.