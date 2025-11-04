Собянин: московские школьники поучаствовали в акции "Пишу тебе, герой"

Московские школьники поучаствовали в акции "Пишу тебе, герой", рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Они написали более 15 тысяч писем военным ко Дню народного единства.

Ученики 5–11 классов писали свои добрые пожелания на переменах между уроками. Ребята из начальных классов школы готовили открытки и письма для своих сверстников – детей из новых регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.