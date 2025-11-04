Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: московские школьники поучаствовали в акции "Пишу тебе, герой"

Собянин: московские школьники поучаствовали в акции "Пишу тебе, герой"

Собянин: юные москвичи написали более 15 тыс писем военным ко Дню народного единства

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства

Собянин: эффективность столичных ТЭЦ постоянно повышается

Сергей Собянин: около 2,5 км дорог построят в районе МКАД на востоке Москвы

Сергей Собянин сообщил о строительстве новой школы в Метрогородке

Собянин: сборная Москвы стала лучшей на Национальном чемпионате "Абилимпикс"

Сергей Собянин сообщил о строительстве новой школы в Метрогородке

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы

Мэр Москвы: открыто два новых центра для пациентов после трансплантации

Московские школьники поучаствовали в акции "Пишу тебе, герой", рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Они написали более 15 тысяч писем военным ко Дню народного единства.

Ученики 5–11 классов писали свои добрые пожелания на переменах между уроками. Ребята из начальных классов школы готовили открытки и письма для своих сверстников – детей из новых регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществогородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика