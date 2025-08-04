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04 августа, 15:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции корпуса школы в Зябликове

Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции корпуса школы в Зябликове

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К началу учебного года в Москве откроет двери 51 обновленная школа. Об этом рассказал Сергей Собянин, осмотрев итоги реконструкции в одном из таких образовательных учреждений – № 534.

Трехэтажный учебный корпус был построен в 1985 году. По словам мэра, школа морально устарела и требовала серьезной реконструкции.

В ходе проведения работ специалисты обновили фасад и кровлю здания. Также в нем заменили инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, выполнили внутреннюю отделку помещений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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