Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции корпуса школы в Зябликове

К началу учебного года в Москве откроет двери 51 обновленная школа. Об этом рассказал Сергей Собянин, осмотрев итоги реконструкции в одном из таких образовательных учреждений – № 534.

Трехэтажный учебный корпус был построен в 1985 году. По словам мэра, школа морально устарела и требовала серьезной реконструкции.

В ходе проведения работ специалисты обновили фасад и кровлю здания. Также в нем заменили инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, выполнили внутреннюю отделку помещений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.