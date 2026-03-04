04 марта, 16:30Мэр Москвы
Собянин утвердил проект комплексного развития четырех территорий во Внукове
Во Внукове появится современный жилой квартал. Проект комплексного развития четырех территорий (КРТ) района утвердил Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, там построят малоэтажные дома, а также офисы, торговый центр, спортивный комплекс и молочно-раздаточный пункт. Дополнительно организуют перехватывающую парковку на 295 машин.
Проект позволит создать около 2 тысяч новых рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.