Собянин утвердил проект комплексного развития четырех территорий во Внукове

Во Внукове появится современный жилой квартал. Проект комплексного развития четырех территорий (КРТ) района утвердил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, там построят малоэтажные дома, а также офисы, торговый центр, спортивный комплекс и молочно-раздаточный пункт. Дополнительно организуют перехватывающую парковку на 295 машин.

Проект позволит создать около 2 тысяч новых рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.