04 марта, 16:30

Мэр Москвы

Собянин утвердил проект комплексного развития четырех территорий во Внукове

Собянин объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации

Собянин сообщил о скором открытии здания школы № 1619 после реконструкции

Собянин: парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной

Собянин: малый бизнес – один из главных партнеров столицы в решении разных задач

Собянин: новые электробусы пополнят городской парк в этом году

Собянин рассказал о реконструкции Воробьевского путепровода

Собянин рассказал, что ждет московскую трамвайную сеть в ближайшие годы

Собянин рассказал, как московские предприниматели поддерживают участников СВО

Во Внукове появится современный жилой квартал. Проект комплексного развития четырех территорий (КРТ) района утвердил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, там построят малоэтажные дома, а также офисы, торговый центр, спортивный комплекс и молочно-раздаточный пункт. Дополнительно организуют перехватывающую парковку на 295 машин.

Проект позволит создать около 2 тысяч новых рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

