Собянин: более полумиллиона москвичей присоединились к платформе "Город идей"

За 10 лет с момента создания платформы "Город идей" к ней присоединились свыше полумиллиона москвичей. О работе ресурса, который помогает делать Москву уютнее и комфортнее, в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Горожане предлагали и выбирали идеи по развитию электронных сервисов, культуры, предпринимательства, здравоохранения, образования и транспорта. Так, например, благодаря их поддержке в Некрасовке построили Дворец спорта с бассейном и катком, а на станциях центральных диаметров появились кофейни и мини-маркеты.

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