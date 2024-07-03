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03 июля, 15:15

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Собянин: два новых участка дублера Калужского шоссе будут введены в сентябре

Собянин: два новых участка дублера Калужского шоссе будут введены в сентябре

Собянин: трасса Мамыри – Пенино – Шарапово разгрузит Калужское шоссе на 15%

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3 июля Сергей Собянин осмотрел строящийся участок дублера Калужского шоссе – трассы Мамыри – Пенино – Шарапово. Работы там планируют завершить осенью 2024 года.

Новые территории, которые разделили на два административных округа – Троицкий и Новомосковский (ТиНАО), присоединились к Москве 12 лет назад. За этот период районы сильно изменились: появились новые больницы, поликлиники, школы и детские сады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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