Собянин: два новых участка дублера Калужского шоссе будут введены в сентябре

3 июля Сергей Собянин осмотрел строящийся участок дублера Калужского шоссе – трассы Мамыри – Пенино – Шарапово. Работы там планируют завершить осенью 2024 года.

Новые территории, которые разделили на два административных округа – Троицкий и Новомосковский (ТиНАО), присоединились к Москве 12 лет назад. За этот период районы сильно изменились: появились новые больницы, поликлиники, школы и детские сады.

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