03 марта, 09:15Новости
Сергей Собянин открыл всесезонный дворец тенниса в "Лужниках"
Сергей Собянин открыл всесезонный дворец тенниса в "Лужниках". Вместо старых открытых кортов, которые работали всего три-четыре месяца в году, там построили круглогодичный спортивный центр.
Здание возвели в стиле деконструктивизма, а фасады декорировали узорами в виде теннисных мячей.
По словам Собянина, развитие "Лужников" – приоритетная задача развития спортивной инфраструктуры города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.