Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 09:15

Новости

Сергей Собянин открыл всесезонный дворец тенниса в "Лужниках"

Сергей Собянин открыл всесезонный дворец тенниса в "Лужниках"

Собянин: в этом году достроим и завершим реконструкцию 14 крупных спортивных сооружений

Сергей Собянин открыл крупнейший в России всесезонный дворец тенниса

Сергей Собянин открыл всесезонный теннисный центр в Лужниках

Сергей Собянин рассказал об уникальном концертном органе зала "Зарядье"

Новости часа: более 180 маршрутов наземного транспорта улучшили в Москве в 2023 году

Собянин рассказал, как работает центр сопровождаемого проживания "Гурьевский"

Две уникальные машины для обслуживания вертолетов появились в парке Мосавиацентре

Собянин рассказал, как в Москве улучшают транспортную доступность районов

Новости часа: в Московском авиацентре появились две машины для ремонта вертолетов

Сергей Собянин открыл всесезонный дворец тенниса в "Лужниках". Вместо старых открытых кортов, которые работали всего три-четыре месяца в году, там построили круглогодичный спортивный центр.

Здание возвели в стиле деконструктивизма, а фасады декорировали узорами в виде теннисных мячей.

По словам Собянина, развитие "Лужников" – приоритетная задача развития спортивной инфраструктуры города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыспортвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика