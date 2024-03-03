Сергей Собянин открыл всесезонный дворец тенниса в "Лужниках". Вместо старых открытых кортов, которые работали всего три-четыре месяца в году, там построили круглогодичный спортивный центр.

Здание возвели в стиле деконструктивизма, а фасады декорировали узорами в виде теннисных мячей.

По словам Собянина, развитие "Лужников" – приоритетная задача развития спортивной инфраструктуры города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.