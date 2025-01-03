Собянин сообщил о завершении строительства северного выхода станции метро "Физтех"

В Москве подошло к концу строительство северного выхода станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро, рассказал Сергей Собянин.

Саму станцию "Физтех" открыли почти 1,5 года назад. Она начала функционировать в сентябре 2023. После открытия северного вестибюля пассажиры смогут выходить к Дмитровскому шоссе, домам и остановкам наземного транспорта.

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