Собянин: город помогает инвесторам строить промышленные и социальные объекты

Город помогает инвесторам строить промышленные и социальные объекты. Например, за первые 10 месяцев 2024 года столица предоставила более 350 гектаров земли, рассказал Сергей Собянин.

Это почти в два раза больше, чем за весь 2023-й, отметил мэр. Участки под застройку предоставляются без торгов. Предприниматели возводят на них спортивные, медицинские и производственные объекты.

Так, в Краснопахорском районе ТиНАО откроется завод по производству тяговых аккумуляторов для электротранспорта. В Раменках построят медицинский и диагностический центры, а также стационар с операционным блоком и реанимацией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.