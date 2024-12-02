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02 декабря, 09:45

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Собянин: город помогает инвесторам строить промышленные и социальные объекты

Собянин: город помогает инвесторам строить промышленные и социальные объекты

В Москве с начала 2024 года построено более 60 км дорог

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Город помогает инвесторам строить промышленные и социальные объекты. Например, за первые 10 месяцев 2024 года столица предоставила более 350 гектаров земли, рассказал Сергей Собянин.

Это почти в два раза больше, чем за весь 2023-й, отметил мэр. Участки под застройку предоставляются без торгов. Предприниматели возводят на них спортивные, медицинские и производственные объекты.

Так, в Краснопахорском районе ТиНАО откроется завод по производству тяговых аккумуляторов для электротранспорта. В Раменках построят медицинский и диагностический центры, а также стационар с операционным блоком и реанимацией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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