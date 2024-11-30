Сквер ТАСС появился в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Территория перед входом в здание штаб-квартиры Информационного агентства России ТАСС в Москве названа в честь агентства. Мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В 2024 году ТАСС отметил свое 120-летие со дня основания. Как уточняется на портале, в честь этого и, учитывая роль агентства в жизни страны, территорию назвали сквер ТАСС.

Сквер находится в самом центре столицы - на пересечении Большой Никитской улицы, Тверского бульвара и Леонтьевского переулка.

Правительство Москвы в этом году благоустроило эту территорию. Так, там пешеходную зону, установили современные медиаэкраны.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде завершили два крупных проекта в сфере благоустройства. Так, в районе Матушкино было благоустроено пространство у пруда "Быково болото".