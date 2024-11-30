30 ноября, 12:38Город
Сквер ТАСС появился в Москве
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Территория перед входом в здание штаб-квартиры Информационного агентства России ТАСС в Москве названа в честь агентства. Мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В 2024 году ТАСС отметил свое 120-летие со дня основания. Как уточняется на портале, в честь этого и, учитывая роль агентства в жизни страны, территорию назвали сквер ТАСС.
Сквер находится в самом центре столицы - на пересечении Большой Никитской улицы, Тверского бульвара и Леонтьевского переулка.
Правительство Москвы в этом году благоустроило эту территорию. Так, там пешеходную зону, установили современные медиаэкраны.
Ранее сообщалось, что в Зеленограде завершили два крупных проекта в сфере благоустройства. Так, в районе Матушкино было благоустроено пространство у пруда "Быково болото".