Сергей Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды

В столице разработают программу благоустройства всех московских улиц. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин.

О стратегии повышения качества городской среды мэр Москвы написал в своем личном блоге. Так, чтобы решить поставленные задачи, нужно будет комплексно благоустраивать территории города и постоянно обновлять ранее выполненные проекты. К работе необходимо привлекать лучших специалистов-дизайнеров, а также использовать качественные и долговечные материалы и внедрять современные технические решения.

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