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Новости

02 мая, 14:30

Новости

Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД нового поезда "Иволга 4.0"

Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД нового поезда "Иволга 4.0"

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На линии МЦД вышли составы нового поколения "Иволга 4.0". В запуске поезда приняли участие Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. По словам мэра Москвы, новая модель поезда максимально приближена к самым лучшим мировым стандартам.

На центральных диаметрах внедряют качественный подвижной состав. На МЦД-1 и МЦД-2 он уже полностью обновлен. На МЦД-3 обновление закончится в 2023 году, а на МЦД-4 – в 2025 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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