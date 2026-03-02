Форма поиска по сайту

02 марта, 17:15

Мэр Москвы

Собянин: началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной

Новый пешеходный мост начали строить на Болотной набережной в Москве, сообщил Сергей Собянин. Уникальность конструкции в том, что расположится она под Малым Каменным мостом. Этот необычный проект позволит превратить остров Балчуг в один из самых популярных прогулочных маршрутов столицы.

Пешеходный мост в русле Водоотводного канала соединит участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. Путь от Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и "ГЭС-2" сократится почти вдвое. Мост спроектирован удобным для пешеходов, велосипедистов и мам с колясками.

