Сергей Собянин подвел итоги работы проекта "Молодежь Москвы" за 2025 год

Сергей Собянин подвел итоги работы проекта "Молодежь Москвы" за прошлый год. За это время в его рамках открыли творческую резиденцию и мультиформатное пространство со студиями звукозаписи, 3D-печати, моделирования, художественной и дизайн-мастерскими.

Также был организован форум-выставка "Город. Карьера. Бизнес", на котором более 60 ведущих компаний помогли 10 тысячам молодых специалистов найти работу. В академии проекта прошли обучение около 2,5 тысячи человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.