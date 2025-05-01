Сергей Собянин поручил до 1 сентября подготовить столицу к следующему отопительному сезону. Эту тему обсудили на заседании президиума правительства Москвы.

Городские службы должны будут провести профилактический осмотр и ремонт инженерных систем и оборудования в первую очередь в котельных, центральных тепловых пунктах и на объектах большой энергетики.

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