Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

01 мая, 15:15

Мэр Москвы

Собянин поручил до 1 сентября подготовить столицу к следующему отопительному сезону

Собянин поручил до 1 сентября подготовить столицу к следующему отопительному сезону

Сергей Собянин: дворцу Шереметевых в усадьбе Кусково исполнилось 250 лет

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Сергей Собянин поручил до 1 сентября подготовить столицу к следующему отопительному сезону. Эту тему обсудили на заседании президиума правительства Москвы.

Городские службы должны будут провести профилактический осмотр и ремонт инженерных систем и оборудования в первую очередь в котельных, центральных тепловых пунктах и на объектах большой энергетики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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