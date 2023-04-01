13:30Город
Собянин подвел итоги двух месяцев работы флагманского центра больницы имени Вересаева
Флагманский центр больницы имени Вересаева принял более 10 тысяч пациентов за два месяца работы. Сергей Собянин на своей странице в соцсетях подвел итоги двух месяцев работы нового флагманского центра.
Чаще всего причинами для экстренной госпитализации становились сердечно-сосудистые заболевания и различные травмы. Как подчеркнул мэр столицы, хороших результатов удалось добиться благодаря тому, что в этом отделении скорой помощи применяют новый подход к экстренной медицине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.