Собянин подвел итоги двух месяцев работы флагманского центра больницы имени Вересаева

Флагманский центр больницы имени Вересаева принял более 10 тысяч пациентов за два месяца работы. Сергей Собянин на своей странице в соцсетях подвел итоги двух месяцев работы нового флагманского центра.

Чаще всего причинами для экстренной госпитализации становились сердечно-сосудистые заболевания и различные травмы. Как подчеркнул мэр столицы, хороших результатов удалось добиться благодаря тому, что в этом отделении скорой помощи применяют новый подход к экстренной медицине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.