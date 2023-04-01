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Собянин подвел итоги двух месяцев работы флагманского центра больницы имени Вересаева

Собянин подвел итоги двух месяцев работы флагманского центра больницы имени Вересаева

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Флагманский центр больницы имени Вересаева принял более 10 тысяч пациентов за два месяца работы. Сергей Собянин на своей странице в соцсетях подвел итоги двух месяцев работы нового флагманского центра.

Чаще всего причинами для экстренной госпитализации становились сердечно-сосудистые заболевания и различные травмы. Как подчеркнул мэр столицы, хороших результатов удалось добиться благодаря тому, что в этом отделении скорой помощи применяют новый подход к экстренной медицине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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