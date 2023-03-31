Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ сообщил, что утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ. Документ уже опубликован. Он определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны, он будет дорожной картой для МИД РФ и других министерств и ведомств.

По словам Путина, министерство иностранных дел с другими ведомствами провело кропотливую работу по приведению концепции в соответствие с современными реалиями. Президент отметил, что она послужит добротной основой для дальнейшей работы в международных делах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.