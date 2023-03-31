Армению попросили приостановить поставки молочной продукции в РФ

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Армении приостановить поставки молочной продукции в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из заявления Россельхознадзора, 20–24 марта на молочных комбинатах Армении прошли инспекции. Их результаты оказались неудовлетворительными, из чего был сделан вывод, что ветслужба страны не может обеспечить безопасность молочной продукции, отправляемой в РФ.

31 марта этот вопрос обсуждался ветслужбами двух стран. Переговоры закончились тем, что армянскую сторону попросили временно отказаться от поставок продукции российским потребителям до устранения нарушений и, соответственно, проведения дополнительных переговоров.

"Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз может рекомендовать российским производителям подсолнечного масла, пшеницы и семян подсолнечника приостановить экспорт. Это обусловлено резким падением мировых цен на перечисленные продукты.



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