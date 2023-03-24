Песков оценил решение Казахстана ограничить параллельный импорт в РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Страны, которые не присоединились к антироссийским санкциям, сталкиваются с серьезным давлением со стороны Запада. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию.

"К сожалению, им приходится с таким натиском сталкиваться. Это, конечно, требует особого внимания", – цитирует его РБК.

По словам представителя Кремля, с этим следует разобраться как самим государствам, подвергающимся давлению, так и России. Москва же намерена и дальше работать со своими партнерами с целью минимизации рисков, подытожил Песков.

Ранее издание Eurasianet писало, что в Казахстане с апреля заработает онлайн-система для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны. Ее якобы планируется использовать, чтобы доказать странам Запада, что республика не помогает России обходить санкции по схеме параллельного импорта.



Казахстан начнет борьбу с российским параллельным импортом

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