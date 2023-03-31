Движение по М-4 в Ростовской области планируют полностью восстановить в течение дня

Фото: МЧС России

Автомобильное движение по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области планируется полностью восстановить в течение суток, сообщило РИА Новости в пресс-службе Автодора.

Отмечается, что ситуация находится под полным контролем дорожных служб. Все эксплуатационные службы работают в круглосуточном режиме.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что сильные снегопады в Ростовской области были вызваны резким перемещением полярного воздуха. По его словам, это привело к тому, что сформировался резкий фронтальный раздел, разделивший две воздушные массы с разными температурными свойствами. Это и послужило причиной непогоды, сообщает RT.

Синоптик добавил, что за день и за ночь в Ростовской области выпало около 50 миллиметров осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. По его словам, такое количество превышает месячную норму осадков.

"Понятно, что, когда такое количество осадков выпадает за период меньше чем за сутки, это ЧП", – сказал Вильфанд.

Он предупредил, что 31 марта и 1 апреля в Южном федеральном округе прогнозируются заморозки. При этом во второй половине воскресенья и в понедельник прогнозируется изменение погоды. Уже 2 апреля температура будет повышаться до 12–15 градусов. Давление тоже будет повышаться, и существенных осадков не прогнозируется.

В ночь на четверг, 30 марта, в Ростовскую область пришел мокрый снег с дождем и снегопад. На трассе М-4 "Дон" появились заторы, а на участке трассы в Каменском районе движение оказалось перекрыто.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении режима ЧС в некоторых районах региона. Кроме того, он рассказал о нескольких пунктах обогрева, которые были развернуты на трассе М-4 "Дон": на 960-м, 969-м и 925-м километрах трассы. Глава региона добавил, что были мобилизованы региональные и муниципальные службы и направлена тяжелая техника.

Утром 31 марта движение по трассе М-4 "Дон", где в заторе в Ростовской области застряло более тысячи машин, началось в обе стороны. В целом ситуация улучшилась – затор удалось сократить с 60 до 30 километров. Вдоль трассы организованы пункты обогрева, там находятся около 134 человек, включая 30 детей.

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