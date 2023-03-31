Движение на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области восстановлено в обе стороны

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Движение по трассе М-4 "Дон", где в заторе в Ростовской области застряло более тысячи машин, началось в обе стороны, сообщил начальник регионального МЧС Сергей Филиппов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в целом ситуация улучшается – затор удалось сократить с 60 до 30 километров. Вдоль трассы организованы пункты обогрева, там находятся около 134 человек, включая 30 детей.

В ночь на четверг, 30 марта, в регион пришел мокрый снег с дождем и снегопад. На трассе М-4 "Дон" появились заторы, а на участке трассы в Каменском районе движение оказалось перекрыто.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении режима ЧС в некоторых районах региона. Кроме того, он рассказал о нескольких пунктах обогрева, которые были развернуты на трассе М-4 "Дон": на 960-м, 969-м и 925-м километрах трассы. Глава региона добавил, что были мобилизованы региональные и муниципальные службы и направлена тяжелая техника.

Утром 31 марта сообщалось, что 33 автобуса, в которых располагаются 766 человек, застряли в заторе на трассе М-4 "Дон". Согласно информации автовокзалов Ростовской области, из-за перекрытия дорог некоторые маршруты задерживают и отменяют.

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