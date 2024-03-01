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01 марта, 13:00

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Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных машинах для Московского авиацентра

Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных машинах для Московского авиацентра

Собянин: в Мосавиацентре появились уникальные машины для ремонта вертолетов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две уникальные машины для ремонта вертолетов в полевых условиях появились в Московском авиацентре. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Шесть тысяч человек получили работу благодаря созданию Большой кольцевой линии метро, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Еще три круглогодичные ярмарки выходного дня открыли в Москве, передает портал mos.ru.

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