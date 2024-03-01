01 марта, 13:00Город
Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных машинах для Московского авиацентра
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Две уникальные машины для ремонта вертолетов в полевых условиях появились в Московском авиацентре. Об этом рассказал Сергей Собянин.
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