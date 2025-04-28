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28 апреля, 22:15

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Бригады московской скорой помощи получат 80 новых инновационных автомобилей

Бригады московской скорой помощи получат 80 новых инновационных автомобилей

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К 1 мая на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова выйдут на дежурство 80 новых автомобилей на базе модели "Газель NN". Машины оснащены современными системами телемедицины и обладают улучшенным салоном, разработанным с учетом потребностей медиков и пациентов.

В новых автомобилях установлены устройства для автоматических компрессий и системы передачи данных в Центр критических состояний. Создание машин заняло около двух лет. Проект был реализован совместно с Горьковским автозаводом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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