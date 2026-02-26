Российские ученые разработали вакцины от колоректального рака

Российские ученые разработали пептидные вакцины против колоректального рака. Препараты предназначены не для профилактики, а для лечения злокачественной опухоли кишечника. Каждая доза создается индивидуально, поскольку все новообразования имеют свои особенности.

Вакцина учит иммунную систему находить раковые клетки и уничтожать их. Первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева заявила о готовности двух вакцин на Форуме будущих технологий в Москве. Подано более 400 заявок на участие в клинических исследованиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.