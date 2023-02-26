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Общество

Онлайн-продажа лекарств стартует в трех регионах РФ

Онлайн-продажа лекарств стартует в трех регионах РФ

Дистанционная продажа лекарств стартует в трех регионах РФ

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Жители столицы смогут приобрести рецептурные препараты онлайн. Дистанционная продажа стартует в качестве эксперимента в трех регионах – в столице, а также Московской и Белгородской областях.

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Перечень препаратов утвердил ранее Минздрав. Какие виды лекарств можно будет приоберсти с доставкой? И все ли аптеки будут предоставлять такие услуги?

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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