Синоптик рассказал о резком потеплении в Москве к концу недели

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В выходные, 25 и 26 февраля, в столице резко потеплеет. Об этом Москве 24 рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

По словам синоптика, в первую половину недели жителей столицы ожидает классическая русская зима. Погода будет одновременно морозной и снежной. Со вторника по четверг, 21–23 февраля, днем в городе прогнозируется до -8...-10 градусов, ночью столбики термометра опустятся до -12...-15 градусов, уточнил метеоролог.

"Кульминация похолодания придется на 23 февраля, День защитника Отечества. В дневные часы будет не выше -10 градусов. Такая погода считается холодной, на 5–7 градусов ниже климатической нормы. При этом местами пройдет небольшой снег. Высота снежного покрова продолжит увеличиваться. Из неприятностей: будет дуть умеренный ветер северной четверти, за счет которого температура по ощущениям может показаться на 2–4 градуса ниже фактической", – предупредил Старков.

В последующие дни температура воздуха начнет повышаться.





Леонид Старков ведущий метеоролог "Гисметео" С пятницы, 24 февраля, морозы пойдут на спад, и в выходные резко потеплеет до оттепели.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сделал прогноз на предстоящую весну в Центральной России. Синоптик отметил, что март покажет себя как месяц с неустойчивой погодой. В этот период возможно возвращение морозов с зарядами снега. Вместе с тем весенняя погода придет в регион, скорее всего, не быстрее конца первой декады апреля.



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