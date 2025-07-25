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25 июля, 10:45

Общество

Столичные врачи спасли младенца с врожденными дефектами кишечника и брюшной стенки

Столичные врачи спасли младенца с врожденными дефектами кишечника и брюшной стенки

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В Москве спасли младенца с тяжелыми врожденными дефектами кишечника и брюшной стенки. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Уникальную операцию провели врачи Филатовской больницы.

Сложный дефект у малыша выявили еще до рождения. Благодаря своевременной диагностике, медики были наготове и в первые сутки его жизни восстановили целостность брюшной стенки. Когда ребенку исполнился год, ему удлинили кишечник. Между хирургическими вмешательствами за состоянием маленького пациента наблюдали медики специализированного гастроцентра при больнице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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