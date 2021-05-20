Гинцбург рассказал об исследованиях, определяющих длительность иммунитета к коронавирусу

Скоро можно будет точно сказать, как долго защищает иммунитет вакцина "Спутник V". Специальные исследования подготовил Центр имени Гамалеи. Там надеются доказать, что антитела находятся в организме не менее двух лет.

Также ученые заявили о скором начале исследований вакцины от COVID-19 на детях. По словам Александра Гинцбурга, это произойдет в ближайшие недели. Это должно позволить защитить детей от уже известных штаммов и тех, что появятся после мутаций вируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.