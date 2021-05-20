Около 20% коек в Москве находятся в резерве для пациентов с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Столичные власти не намерены перепрофилировать под больных с коронавирусной инфекцией новые стационары. На данный момент в городе есть порядка 20% резервных коек. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
По его словам, власти используют ресурс временных госпиталей и редеров, а также клиник, которые в настоящее время с этим работают.
"На сегодняшний день в Москве есть резерв в койках в долевом отношении около 20%, поэтому не планируем [открывать] новые стационары. Такой необходимости нет", – цитирует руководителя ведомства ТАСС.
Кроме того, глава департамента отметил, что доля пациентов с онкологическими заболеваниями, которые были госпитализированы в коронавирусные стационары Москвы, составляет от 1,5% до 2%.
"Если попытаться понять, какая часть пациентов, которые заболели коронавирусом, и кто из них страдает онкологическими заболеваниями, то такую цифру не часто можно увидеть. В Москве она составляет для тех, кто попал в стационар, от 1,5% до 2% всех тех, кого скорая привезла в наши ковидные центры", – сказал Хрипун.
По его словам, несмотря на пандемию, удалось не только удержать показатели плановой помощи онкобольным, но и увеличить их. "В разделе химиотерапии это плюс почти 51%, в разделе лучевой терапии – 12%", – сказал Хрипун, отметив, что ни один онкологический стационар не был перепрофилирован в ковидный центр.
"В Москве на сегодняшний день вакцинировано более 1,3 млн человек, среди них очень много онкологических пациентов. Мы не видели с начала вакцинации каких-то серьезных осложнений, поэтому продолжаем работать над вовлечением жителей в этот процесс. Всего в городе открыто 200 пунктов вакцинации", – добавил глава департамента.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо продолжать до достижения коллективного иммунитета. Кроме того, прививка должна войти в национальный календарь прививок.
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