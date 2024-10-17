Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 16:45

Город

Первый центр ментального здоровья для подростков появится в Москве

Первый центр ментального здоровья для подростков появится в Москве

"Мой район. Новости": комплексная реконструкция медучреждений завершится в Москве в 2025-м

Новости часа: Собянин распорядился усилить контроль за вывозом стройотходов

Более 17 млн диагнозов при помощи ИИ поставили врачи в Москве

"Мой район. Новости": столичные амбулатории будут работать по новому стандарту с 2025 года

Новости часа: Москва реализует крупнейшую в ее истории программу развития

Арт-объект в виде гигантского медицинского чемоданчика установили на Манежной площади

"Доктор 24": врач рассказал, чем опасна искривленная носовая перегородка

"Доктор 24": врач рассказал, как остановить кровотечение

"Мой район. Новости": почти половина молодежи в России страдает от близорукости

В Москве откроют первый центр ментального здоровья для подростков. Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, туда ребенок сможет прийти, если не знает, как самостоятельно справиться с тревожной ситуацией. К ним относятся депрессия, апатия, безразличие, одиночество, паника, тревога и суицидальные мысли.

Также в центре помогут подросткам со сложными отношениями с друзьями, противоположным полом, родителями, а также с непониманием желаний и перспектив. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоЕвгений ДукоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика