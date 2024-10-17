Первый центр ментального здоровья для подростков появится в Москве

В Москве откроют первый центр ментального здоровья для подростков. Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, туда ребенок сможет прийти, если не знает, как самостоятельно справиться с тревожной ситуацией. К ним относятся депрессия, апатия, безразличие, одиночество, паника, тревога и суицидальные мысли.

Также в центре помогут подросткам со сложными отношениями с друзьями, противоположным полом, родителями, а также с непониманием желаний и перспектив. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.