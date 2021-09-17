В Москве состоялась акция "Окно здоровья на "Красном Октябре"

В Москве все желающие могли пройти медицинское обследование и получить консультацию врача в рамках акции "Окно здоровья на "Красном Октябре". Она проходила в самом центре города – в Московском речном императорском яхт-клубе.

Акция приурочена ко Всемирному дню безопасности пациентов, в Москве ее проводят уже четвертый год подряд. Весь день врачи проводили для москвичей интерактивы и мастер-классы и учили оказывать первую помощь в экстренной ситуации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.